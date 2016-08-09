400 جندي أميركي يصلون قاعدة القيارة الجوية قريباً

أفصح تقرير لموقع أخبار الجيش الأميركي، نقلاً عن قائد الفرقة الثانية في الجيش، الكولونيل إيريك لوبيز، أن نحو 400 جندي أميركي سيهبطون قريباً في قاعدة #القيارة الجوية جنوب #الموصل في #العراق ، تنفيذاً لأوامر مباشرة أصدرها الرئيس باراك #أوباما تحضيراً لحملة الموصل المرتقبة.

وقيل عن هذه القوة سابقاً إن مهمتها ستكون استشارية، لكن لوبيز قال إنها ستشكل فريقاً أطلق عليه اسم "القوة الجاهزة للضرب"، في إشارة إلى طبيعة عملها الميداني، حيث يتمتع عناصرها بمهارات وخبرات خاصة.

كما أشار إلى أنها ستدعم 1300 جندي موجودين في العراق ينتمون للفرقة الثانية المحمولة جواً التي يقودها الكولونيل بريت سيلفيا.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان القيادة العسكرية العراقية أنها بصدد تقييم لحجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الاستراتيجية للبدء بتأهيلها.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن الهدف من العملية العسكرية المرتقبة لاستعادة مركز ناحية القيارة إبعاد خطر التنظيم عن محيط القاعدة العسكرية، حيث ما زالت هذه المناطق تخضع لهجمات تنظيم #داعش ، الذي حاول استهداف القوات العراقية مراراً، إضافة إلى استهداف موكب وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، وعدد من القادة العسكريين.



كذلك يشهد مقر قيادة عمليات نينوى تدفق مزيد من القطعات الأمنية والعسكرية كقوات إضافية مهمتها مسك الأرض التي أوكلت إلى شرطة محافظة #نينوى .

وكشفت مصادر عسكرية أن تمركز القوات العراقية في القيارة من شأنه إخضاع الموصل ومحيطها لنيران القوات العراقية التي تبعد قرابة 60 كيلومتراً عن مركز المدينة.