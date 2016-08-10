تعرف على طريقة داعش الغريبة والبشعة لقتل عناصره الفارين

ابتكر تنظيم داعش الإرهابي طريقة جديدة للقتل تضاف إلى طرقه البشعة التي يقتل بها أعداءه ولكن الجديد في تلك الطريقة قيامه باستخدامها ضد مقاتليه الذين فروا من معارك الموصل شمال العراق.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الغربية قصة قيام التنظيم بالتخلص من مقاتليه الذين فروا من القتال على أطراف الموصل بوضعهم في سيارة وغلقها جيدًا كي لا يدخلها الهواء، وبعدها قاموا بملء تلك السيارة بالغاز وتركهم حتى يموتون ببطء.

وأوضح موقع "هيرالد تريبيون" الأميركي أن داعش ربط أقدام وأيادي عناصره التي حاولت الهروب من المعارك ووضعهم بداخل سيارة مغلقة تمامًا ثم توصيل الغاز السام على من بالداخل حتى الموت.

ويأتي هذا بعد العثور على مقبرة جماعية تضم جثث 200 من عناصر داعش الذين قتلوا في المعارك بمحافظة الأنبار العراقية، وفقًا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وقد أعرب عدد من سكان مدينة الموصل ممّن تمكنوا من الفرار عن رغبتهم في تخليص المدينة من الحكم الوحشي لهؤلاء المتطرفين.

يذكر أن الجيش العراقي يستعد لاستعادة الموصل التي تبعد 248 ميلا للشمال من بغداد ويقطن بها قرابة مليوني شخص من أيدي تنظيم داعش والتي تعد أكبر معاقل التنظيم وأعلن منها أبوبكر البغدادي ما يسمى بقيام دولة الخلافة المزعومة على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.

وقال هشام الهاشمي، الذي يعمل لصالح الحكومة العراقية كمستشار أمني إنه من المقرر أن يبدأ الهجوم لتحرير الموصل في أواخر سبتمبر.