البصرة.. استهداف مقهيين شعبيين ولا خسائر بشرية

كشف شهود عيان عن وقوع انفجار ناجم عن عبوة صوتية وضعها مجهولون أمام مقهى شعبي في منطقة الجزائر وسط مركز مدينة البصرة.

وأضاف الشهود أن عبوة صوتية وضعها مجهولون انفجرت أمام مقهى القلعة محدثة خسائر مادية بالمقهى دون وقوع إصابات بشرية.

ويأتي الحادث بعد أقل من ساعتين من انفجار آخر في مقهى ميلانو في منطقة الحكيمية وسط المحافظة بعبوة صوتية أيضا وهو الانفجار الثاني لذات المقهى خلال فترة أقل من شهر.

وكان مصدر أمني قد كشف عن استهداف المقهى بعبوة صوتية وضعها مجهولون مساء الأمس الأربعاء تسببت بتحطيم زجاج المقهى دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين، مشيراً إلى أن قوات الشرطة ومكافحة المتفجرات وصلت إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة وكشف هوية الجناة.

يذكر أن هذا هو الحادث الثالث الذي يستهدف مقهى شعبيا خلال أقل من شهر، حيث أقدم مجهولون في وقت سابق على استهداف المقهى العائم عروس البصرة بعبوة ناسفة ما أسفر عن غرق المقهى بالكامل، وغرق أحد العاملين