العبادي: نمضي نحو المرحلة الثالثة من معركة الفلوجة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي استكمال المرحلتين الأولى والثانية من تحرير الموصل والمضي نحو المرحلة الثالثة. وأكد في كلمة افتتح بها المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الإرهاب الأربعاء أن جميع وحدات القوات المسلحة ستشارك في معركة الموصل وهي ذاتها التي شاركت في معركة تحرير #الفلوجة .

كما شدد العبادي في المؤتمر على أن "داعش" سينتهي في العراق، رغم قدرات التظيم الكبيرة، مشيدا بأهالي العراق الذين هبوا لمحاربة التظيم الإرهابي بدعوى من الشيخ السيستاني في إشارة إلى الحشد الشعبي، مستغربا انتقاد البعض بالاستعانة بمستشارين ومدربين أجانب

مشاركة العشائر السنية

وفيما تتخوف الأوساط السنية من دخول ميليشيات #الحشد_الشعبي في المعركة خشية تكرار الانتهاكات التي مارسوها في معارك أخرى ضد التنظيم، تتحضر عشائر سنية من المنطقة نفسها للمواجهة واستعادة المنطقة التي خسروها قبل عامين.

ورغم إصرار #العشائر_السنية على مشاركة رئيسية في تحرير الموصل، هناك عقبات كثيرة تقف حاجزاً أمامهم، فتنظيم وتدريب المجموعات السنية المكلفة بمحاربة التنظيم تفتقد إلى الدعم الكافي، فهي لم تقبض رواتبها منذ أشهر، بزعم أن أقرباء لبعض العناصر تورطوا مع التظيم الإرهابي.

معركة الموصل.. الأكبر في العراق

معركة #الموصل وصفت بأنها ستكون الأكبر على مستوى #العراق بسبب عوامل عدة:

منها الكثافة السكانية التي بقيت أو علقت في المحافظة ويقدر عددهم بين 500 ألف ومليون.

كما تتخوف الجهات الأمنية من أن تتغلل عناصر من التنظيم داخل المدنيين الذين قد يضطرون إلى الفرار أثناء المعارك.