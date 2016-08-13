العراق.. انطلاق عملية عسكرية لاستعادة القيارة

أعلنت مصادر عسكرية عراقية انطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة ناحية القيارة جنوب #لموصل . وأوضحت أن العملية انطلقت من عدة محاور فجر السبت.

وكانت قيادة عمليات تحرير #نينوى أعلنت أن قواتها سيطرت على 4 قرى جنوب #القيارة تفصل بين محافظة صلاح الدين وجنوب الموصل، وذلك لقطع إمداد #داعش عن قضاء الشرقاط وناحية القيارة.

وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات تحرير نينوى إن التحالف الدولي وبشكل غير مسبوق وجه ثلاثين ضربة جوية استهدفت عناصر التنظيم، فيما دمرت القوات العراقية 4 سيارات مفخخة كانت تنوي استهداف القطعات العسكرية.

وتدور المعارط جنوب الموصل على محورين:

المحور الأول جنوب ناحية القيارة نحو القرى الحدودية مع محافظة صلاح الدين.

والمحور الثاني باتجاه شمال قاعدة القيارة الجوية لاستعادة مركز الناحية.