هل دفع محافظ نينوى ثمن تصريحاته عن "جهاد النكاح"؟

في كلمة له قبل يومين (الخميس 11 أغسطس) خلال المؤتمر الدولي الثاني للعمليات النفسية والإعلامية، الذي عقد في المنطقة الخضراء في بغداد، قال محافظ نينوى، نوفل العاكوب، إن "الاعتقالات العشوائية ونشر سياسية العنف بين الناس هي سبب وجود داعش في الموصل"، مشيراً إلى أن "مشاكل ستواجه إدارة المحافظة بعد تحريرها، من بينها مشكلة الأطفال غير معلومي النسب، بسبب جهاد النكاح، والتخلف التعليمي في المدينة". وما إن انتشر هذا التصريح حتى تتالت الانتقادات مستنكرة، ما اعتبر إساءة إلى نساء الموصل.

وفي حين نفى المكتب الإعلامي للمحافظ فيما بعد ما اعتبره تأويلا وتفسيرا في غير محله لما قاله، إلا أن العاصفة لم تهدأ.

فبعد ساعات على تصريحات العاكوب في المؤتمر، حمل أسامة النجيفي الذي يتزعم تحالف "متحدون" أكبر قوة سياسية تسيطر على المحافظة، بعنف على المحافظ. وقال في بيان إن "ما فعله هذا الدعي الصغير، محافظ الخيانة والتآمر والغدر في مدينة العز والشرف والكرامة موصل التاريخ والحضارة، أساء إلى نساء الموصل وهن عنوان الشرف الذي يجهله".

وأضاف أسامة النجيفي شقيق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الذي أقيل من منصبه من قبل مجلس النواب لتقصيره في عمله عند سقوط الموصل في يونيو 2014 أن هؤلاء النسوة "ينضحن مروءة وقيمة بعيدة عن فهم من لا يستحق أن يحمل نعل أرجلهن".

ورداً على المحافظ أيضاً، استغربت النائبة عن محافظة #نينوى انتصار الجبوري تلك التصريحات، مؤكدة أن هذا التصريح غير مسؤول ومنافٍ للحقيقة، ولا يتماشى مع أخلاقيات وقيم ومبادئ أهالي الموصل. وقالت الجبوري في تصريح صحافي الخميس" إن تصريحات العاكوب مثيرة للاستغراب، لاسيما عندما تصدر عن أعلى مسؤول في المحافظة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير موجود سوى للنساء اللاتي جلبهن التنظيم من خارج #العراق، وأن أهالي الموصل وإن كان جلهم يقبع تحت سطوة #داعش الإرهابي إلا أنهم لن يسمحوا بحدوث مثل هذه الأفعال المشينة".

مقتل ابن شقيقة المحافظ

إلا أن تطوراً "درامياً" وقع مساء الجمعة وبعد يوم واحد من تلك التصريحات وفي وقت لم تهدأ العاصفة بعد، إذ أعلن مصدر قريب من #محافظ_نينوى ، نوفل العاكوب، أن مجهولين قتلوا ابن شقيقة المحافظ وسط أربيل كبرى مدن #كردستان العراق. وقال مسؤول قريب من المحافظ، طالباً عدم كشف هويته، إن "الشاب صفوك وطبان السلطان (26 عاما) قتل مساء الجمعة على بعد مئة متر عن منزل المحافظ في منطقة وزيران وسط أربيل"، كبرى مدن كردستان العراق.

وأوضح أن الشاب "أصيب بطلقة واحدة في الرأس من مسافة قريبة". وأشار المصدر نفسه إلى أن "جهة مجهولة تقف وراء القتل"، مؤكداً أن "التحقيقات ما زالت جارية". وأفاد مسؤول محلي قريب من المحافظ، طالباً عدم كشف هويته، أن "الحادث وقع أمام منزل المحافظ". وأضاف أن "قوات الأمن الكردية سحبت كل كاميرات المراقبة القريبة من منزل المحافظ" بعد مقتل الشاب، في إطار التحقيق. وأشار المسؤول المحلي إلى أن قتل الشاب "قد تقف وراءه دوافع تصفيات سياسية".