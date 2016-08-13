العراق..مقتل صحافي كردي مقرب من العمال الكردستاني

عُثر على #جثة #الصحافي #وديدات_حسين_علي مراسل موقع "روزنيوز" المقرب من حزب العمال الكردستاني وعليها آثار تعذيب جنوب مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق السبت، حسبما أفاد رئيس تحرير الموقع.

وقال صلاح خضر رئيس التحرير إن "مراسلنا وديدات حسين خطف صباح السبت الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لدى خروجه من منزله في دهوك".

وأضاف: "عُثر على جثته عند الساعة 12:30 على طريق رئيسي بين دهوك وبلدة سيميل جنوب المدينة، وعليها آثار تعذيب".

وحمل خضر، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، مسؤولية مقتل الصحافي.

وأكد أن "مديرية الأمن والاستخبارات التابعة للحزب استجوبت الصحافي الضحية عدة مرات" مشيرا إلى "أنهم طلبوا منه التجسس لكنه رفض ذلك".

وطلب رئيس التحرير من "الحزب الكشف عن ملابسات الحادث، والأشخاص الذين قاموا بقتله" مؤكدا "وجود ضغوط تمارس على صحافيي روز نيوز".

وكان حزب العمال الكردستاني أعلن الشهر الماضي اعتقال 9 أشخاص بينهم 3 أكراد عراقيين بتهمة التجسس لصالح القوات التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتربط بارزاني علاقات وطيدة بأنقرة التي تعتبر الرئة الاقتصادية الأساسية للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991 .

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تؤدي إلى تعميق الخلافات بين الحزبين الكرديين.