العراق.. البيشمركة تطرد داعش من 12 قرية بسهل نينوى

أفادت مصادر عسكرية باقتراب قوات البيشمركة الكردية من الموصل بعد استعادتها 12 قرية في سهل #نينوى من قبضة تنظيم #داعش ، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها فجر الأحد من محوري الخازر والگوير - مخمور، وتمكنها من الوصول إلى جسر كوير الاستراتيجي الذي يربط أربيل بمحافظتي نينوى وكركوك.

وجاءت استعادة القرى بدعم من طائرات #التحالف_الدولي ضد التنظيم. وعمد المتطرفون إلى إحراق إطارات سيارات لحجب مواقعهم عن الطائرات.

وأعلنت رئاسة إقليم كردستان عن قيام القائد العام لقوات الپيشمركة، مسعود بارزاني، بتفقد مواقع الپيشمركة في جبهات القتال ضد مقاتلي "داعش" في محور الخازر بهدف الاطلاع بشكل ميداني على الأوضاع هناك.

وتشارك في هذه المعركة القوات الكردية المتمثلة بالبيشمركة والفصائل التابعة لها من القوات الخاصة وقوات حماية حدود إقليم كردستان، بالإضافة لقوات سهل نينوى المكونة من عناصر آشورية وكلدانية تلقت تدريبات على يد مدربين أكراد وأميركيين، ومن المتوقع أن توكل لهذه القوة حماية مناطق سهل نينوى بعد طرد "داعش" منها.

من جانبها، ذكرت مصادر كردية أن عمليات الإسناد الجوي ستنحصر بمقاتلات التحالف الدولي، وبمشاركة مستشارين على الأرض بقيادة الجيش الأميركي.

ويأتي هذا بينما تحقق القوات العراقية المشتركة تقدما في ناحية #القيارة حيث سيطرت على عدد من القرى والمناطق شمال وجنوب #قاعدة_القيارة الجوية جنوب #نينوى.

من جانبه، ذكر مصدر عسكري في نينوى أن "داعش" أعدم 60 منتسباً سابقاً في شرطة محافظة نينوى بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المتواجدة جنوب #الموصل.