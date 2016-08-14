حالة من الصدمة بصفوف داعش بعد الإنزال الأميركي بالقائم

تعرض تنظيم داعش لصدمة كبيرة بعد عملية الإنزال الجوي المفاجئ الذي شنّته #الولايات_المتحدة الخميس الماضي في مدينة القائم الحدودية في #العراق ، بحسب ما #أعلنته مصادر عشائرية في #الأنبار لصحيفة "الحياة".

وأدت عملية الإنزال إلى مقتل #سامي_الجبوري القيادي في #داعش والمسؤول عن ملف تهريب النفط.

وقال إبراهيم الجغيفي أحد قادة مقاتلي العشائر في قضاء #حديثة غرب الرمادي لصحيفة "الحياة" إن معلومات مؤكدة تشير إلى أن مقاتلي داعش بدأوا بإخلاء مقراتهم في قضاءي عانة وراوة متّجهين نحو قضاء #القائم ومن ثم إلى #سوريا . كما بدأوا بإخلاء مقراتهم من المعدات والأسلحة.

وطالب الجغيفي الحكومة باستكمال المعركة لاستعادة السيطرة على أقضية #عانة و #راوة والقائم، مؤكداً استعداد العشائر للمشاركة في ذلك وتأمين الحدود مع سوريا.

يذكر أن آلاف المقاتلين من داعش يتخذون من القائم ملاذاً سرياً لهم خاصة قادة التنظيم الذين هربوا من #الرمادي و #الفلوجة و #هيت في الفترة الأخيرة.

ويشار إلى أن داعش يتحصن في هذه المنطقة لصعوبة الوصول إليها برياً.