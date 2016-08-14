حريق مفتعل وراء مقتل 13 رضيعا في مستشفى ببغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة #الصحة_العراقية أن الحريق الذي نشب في #مستشفى_اليرموك في غرب #بغداد وأسفر عن مقتل 13 طفلا حديثي الولادة الأسبوع الماضي، كان "بفعل فاعل".

وقال أحمد الرديني لوكالة "فرانس برس" إن التحقيقات أثبتت "وجود مواد قابلة للاشتعال بالمكان، فهذا أكيد يدل على حدوث الحريق بفعل فاعل".

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 13 طفلا بحسب المتحدث الذي أعلن سابقا أن الحريق كان ناجما عن تماس كهربائي.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وفاة 12 طفلا ونشر ناشطون صورا للأطفال الرضع وهم متفحمون.

وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من تقرير لجنة الخبراء الفاحصين من الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق.

وبينت النتائج بحسب الوثيقة "وجود آثار مادة بترولية (البنزين) وهي مادة مسرعة للحريق".

وأضاف أن "سبب الحريق هو فعل فاعل وليس تماس كهربائي".

وتعاني المستشفيات الحكومية في #العراق من إهمال كبير وقلة عمليات الصيانة وتدن في معايير تقديم العناية الصحية ما يجبر الكثير من العراقيين على البحث عن مستشفيات خاصة وعادة تكون باهظة الثمن أو التوجه الى خارج البلاد للعلاج.

وادت قلة الخدمات العامة ونقص الكهرباء والرعاية الصحية والماء اضافة الى الفساد المستشري في البلاد الى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات في الاعوام القليلة الماضية.