البرلمان العراقي يصوت على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع

صوّت البرلمان العراقي على عدم قناعته بالأجوبة التي قدمها وزير الدفاع، خالد العبيدي، في استكمال استجوابه حول اتهامات الفساد التي ساقها بحق رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ونواب آخرين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في كلمة له أمام البرلمان، على عدم رفضه لعملية استجواب مجلس النواب لأي من الوزراء في الحكومة، إلا أنه شدد على رفضه لأن يكون الاستجواب سياسياً. كذلك طالب العبادي بضرورة تكريس ما تبقى من عمر البرلمان والحكومة للمضي في خطط الإصلاح ومحاربة الفساد.

كما صوت البرلمان على كاظم فنجان وزيراً للنقل والدكتورة آن نافع أوسي للإعمار والإسكان وعلى عبدالرزاق العيسى وزيراً للتعليم وحسن الجنابي للموارد وجبار اللعيبي للنفط، إلا أنه رفض التصويت على يوسف علي الأسدي وزيراً للتجارة.