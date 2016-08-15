الرئيس العراقي يصادق على إعدام مدانين بحادثة سبايكر

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم عن مصادقة #رئيس_الجمهورية فؤاد معصوم على كافة أحكام الإعدام الخاصة بحادثة معسكر سبايكر (كلية عسكرية في محافظة صلاح الدين) في يونيو/حزيران 2014.

هذه الأحكام تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية، مشيرا إلى أن المشمولين بها هم من المدانين "بجرائم إرهابية خطيرة" راح ضحيتها مئات #المدنيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان رسمي له، أن المراسيم الموقعة أرسلت إلى #السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الأحكام بالمدانين بها، مؤكدا أن صدورها تم بعد دراسة الملفات من #اللجنة_القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض.

وأضاف البيان أن اللجنة القانونية في رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة الملفات المتبقية لحسمها والمصادقة عليها وفق الأصول الدستورية والقانونية النافذة.