العراق.. 65 نائباً يطالبون بإقالة وزير الدفاع العبيدي

أعلن عضو في البرلمان العراقي، الثلاثاء، عن جمع توقيعات 65 نائباً من كتل سياسية مختلفة للمطالبة بإقالة #وزير_الدفاع #خالد_العبيدي من منصبه بعد يوم واحد من #تصويت البرلمان بالأغلبية بعدم قناعته بإجابات الوزير الخاصة بأسئلة الاستجواب.

وصوّت نحو 200 نائب، الاثنين، في الجلسة بعدم قناعتهم بالإجابات التي قدمها وزير الدفاع خلال عملية استجوابه داخل البرلمان مطلع الشهر الجاري.

واتهم العبيدي، خلال استجوابه #سليم_الجبوري، رئيس البرلمان وعدداً من النواب بـ"ابتزازه" على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد قوات الجيش بالمؤن (الغذاء)، لكن القضاء أسقط تهم الفساد عن الجبوري لـ"عدم كفاية الأدلة".

وقال حنين قدو، عضو البرلمان عن التحالف الوطني الشيعي، إن "65 نائباً من كتل سياسية مختلفة وقعوا على طلب يقضي بإقالة العبيدي من منصبه"، مشيرا إلى أن "الطلب قدم إلى رئاسة البرلمان".

وتوقّع قدو أن "يقال وزير الدفاع من منصبه في جلسة الأسبوع القادم"، لافتا إلى أن "الغالبية من أعضاء البرلمان مع إبعاد العبيدي عن الوزارة".