لأول مرة.. مدفعية التحالف الدولي تشارك ميدانياً بالموصل

كشف قائد البيشمركة الكردية بمنطقتي الخازر ومخمور لقناة "العربية" أن مدفعية قوات التحالف الدولي ساندت ولأول مرة القوات الكردية في معاركها الميدانية شرق الموصل بالعراق.

وأوضح قائد البيشمركة أن المرحلة الأولى لمعركة سهل نينوى انتهت بمقتل أكثر من 100 عنصر من مسلحي داعش واستعادة اثنتي عشرة قرية، بالإضافة إلى السيطرة على جسر الكوير الاستراتيجي.

وكان بيان صادر من قيادة البيشمركة الكردية أعلن انتهاء معارك المرحلة الأولى لسهل نينوى واستعادة أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي التي كان داعش يسيطر عليها.

يذكر أن عشرات العائلات العراقية فرت من قرى تقع إلى الشرق من الموصل في وقت يشتد فيه القتال بين قوات البيشمركة والقوات العراقية من جهة وبين مسلحي تنظيم داعش من جهة أخرى.

وبحسب مسؤولين عسكريين أكراد فإن نحو 400 نازح من العرب السنة وصلوا إلى خلف خطوط قوات البيشمركة، بعد فرارهم من قرى تقع إلى الغرب من نهر الخازر، حيث سيطرت قوات البيشمركة على عدد من القرى هناك.