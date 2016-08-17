العراق.. تحرير غالبية المواقع النفطية من قبضة داعش

أعلنت خلية الإعلام الحربي عن استعادة عدد من القرى القريبة من مركز ناحية #القيارة جنوب مدينة الموصل، وذكر البيان الثلاثاء أن جهاز مكافحة الإرهاب طرد #داعش من قرى الحويش والجواعنه والجبلة والغازية القريبة من مركز ناحية القيارة ورفع العلم العراقي فوقها. وأضافت أن العملية كبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وفي ضربة لإمكانية التنظيم المالية، كشف قائد عمليات #نينوى اللواء الركن نجم عبدالله الجبوري سيطرة القوات على غالبية المواقع النفطية، التي كان التنظيم يهرب النفط الخام منها.

وأكد الجبوري أن عناصره باتوا على بعد أقل من كيلومتر من مركز الناحية التي تقع جنوب #الموصل، مضيفاً أن مداخل الناحية تشهد اشتباكات عنيفة.

إلا أنه شدد على أن قواته لن تسرع في اقتحام مركز الناحية، مشيراً إلى أن القوات تعمل ضمن فريق تقوده غرفة العمليات المشتركة، التي تحدد نقاط التحرك في المعركة.

كما أعلن أن الجيش أحكم سيطرته على 4 قرى تابعة للناحية وتطويق قرية أخرى استعداداً لاقتحامها.

ويأتي تقدم الجيش العراقي بالتزامن مع تقدم قوات #البيشمركة الكردية في سهل نينوى حيث باتت القوات الكردية على مسافة خمسة عشر كيلومترا شرق الموصل مع تحريرها لعشر قرى، بحسب ما أكد هاشم البريفكاني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى.