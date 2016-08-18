بترايوس: القضاء على داعش سيتحقق.. والتحدي يكمن في الوقت

قال المدير السابق لوكالة #الاستخبارات_الأميركية #ديفيد_بترايوس إن تحديات لا حصر لها تنتظر الرئيس المقبل لـ #الولايات_المتحدة ومنها الحرب ضد داعش وحالة عدم الاستقرار في العراق.

#بترايوس وإن كان قد أبدى ثقته في القضاء على #داعش إلا أنه رأى أن التحدي يكمن في عامل الوقت والفترة التي سيستغرقها ذلك.

وأضاف أن السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يواجه الرئيس الأميركي القادم هو أن يضطر لإرسال المزيد من القوات لـ #العراق للمشاركة في معارك فعلية للحيلولة دون حدوث انهيار محتمل للوضع هناك أو حرب أهلية يمكن أن تحدث بحسب بترايوس حتى لو تم القضاء على "داعش".

ولفت إلى أن الخط الفاصل بين النجاح والفشل في العراق يعتمد على النهج السياسي الذي تنتهجه #الحكومة_العراقية وسيكون اللاعب الأساسي فيها رئيسها حيدر #العبادي الذي تعهد شخصيا بإنشاء كيان سياسي يضم كل الأطراف لاسيما العرب السنة.