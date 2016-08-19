العراق.. عودة أكثر من 160 ألف عائلة نازحة لمناطقها

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن أعداد العائلات النازحة العائدة إلى أماكن سكناها الأصلية في #المناطق_المحررة من داعش قد بلغت (164315) ألف عائلة.

وأكد ذلك مسؤول قسم شؤون العودة في الوزارة حمودي محجوب في بيان قائلا إنه لغاية مساء الخميس 18 أغسطس/آب شهدت تحديثات #الهجرة العراقية عودة (164315) ألف اسرة نازحة لمناطقها الأصلية في محافظات (الانبار، #صلاح الدين، #ديالى وقضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى.

وأوضح البيان أن أعداد العوائل العائدة من النزوح الطارئ تمثلت ب(52169) عائلة لمحافظة #الأنبار و(85716) عائلة عائدة في محافظة صلاح الدين و(24480) عائلة عائدة في محافظة ديالى فضلا عن عودة (1950) عائلة عائدة في قضاء #مخمور التابع لمحافظة #نينوى.

ودعت الوزارة الأسر العائدة الى ديارها الأصلية في المحافظات، مراجعة فروع #الوزارة في محافظاتهم للتسجيل ولتوثيق عودتهم.