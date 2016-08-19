تحالف القوى: لا علاقة بين مكافحة داعش وإقالة العبيدي

قال #تحالف_القوى_العراقية اليوم الجمعة إن بقاء أو إقالة وزير الدفاع #خالد_العبيدي منوط بتصويت نواب تحالف القوى والكتل البرلمانية اﻷخرى وقناعتهم بأجوبته ومبررات سحب الثقة عنه أو تجديدها.

ونفى تحالف القوى، وهو أكبر كتلة سنية في #البرلمان_العراقي، في بيان له وجود أي مباحثات سرية للكتل السياسية لتأجيل التصويت على سحب الثقة عن #العبيدي الثلاثاء المقبل، خاصة بعد أن صوت معظم أعضاء مجلس النواب على عدم قناعتهم بأجوبة الوزير في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي.

وأضاف البيان: "ﻻ يمكن ربط عمليات تحرير المدن من قبضة تنظيم #داعش ببقاء أو إقالة وزير الدفاع، لأن من يدير العمليات العسكرية على اﻷرض هي قيادة العمليات المشتركة وقادة العمليات الميدانيين".

وأوضح تحالف القوى أن ما يصدر من تصريحات وبيانات من بعض البرلمانيين من داخل اتحاد القوى العراقية ﻻ يعبر بالضرورة عن رأي وقناعات نواب التحالف كله، بل يعبر عن الرأي الشخصي لصاحب البيان أو التصريح.