نائب عراقي: الأغلبية البرلمانية تؤيد بقاء وزير الدفاع

أعلن النائب عن تحالف القوى العراقية، أحمد الجربا، أن أغلبية أعضاء مجلس النواب مع بقاء وزير الدفاع خالد العبيدي في منصبه، بسبب معركة استعادة محافظة نينوى.

وقال الجربا في تصريح صحافي: "من المقرر أن يتم التصويت الأسبوع القادم على سحب الثقة من العبيدي داخل مجلس النواب"، معتقداً أن "أغلبية النواب سيصوتون مع بقاء الوزير لأسباب عديدة، منها قرب معركة تحرير محافظة نينوى".

كما أضاف أن "أبرز الأسباب الأخرى هي عدم وجود اتفاق على اسم البديل المرشح لمنصب وزير الدفاع، وبالتالي سيقوم رئيس الوزراء بإدارة الوزارة بالوكالة إلى أن تنتهي الدورة الانتخابية".