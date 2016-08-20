البيشمركة تعلن رفضها تلقي الأوامر من الجيش العراقي

أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم #كردستان #العراق أن البيشمركة تتلقى أوامرها من قبل قيادتها العامة في #أربيل وليس من الجيش العراقي التابع للحكومة المركزية في #بغداد .

جاءت هذه التصريحات ردا على دعوة #الولايات_المتحدة لعمل قوات البيشمركة وجميع المجموعات العراقية المقاتلة الأخرى تحت مظلة وقيادة الجيش العراقي.

وأكد بيان وزارة #البيشمركة أكد أنه لا توجد أية مطامع للسيطرة على أية منطقة، مضيفاً أن قواتها ستدافع عن جميع المناطق التي سيطر عليها تنظيم #داعش وستواصل مكافحته حتى يزول خطره.

وشدد البيان على استعداد البيشمركة للتعاون والتنسيق مع المسؤولين في #الجيش_العراقي في مواجهة داعش والقضاء عليه.