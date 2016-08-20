داعش يفرض إقامة جبرية على أسر مقاتليه في الشرقاط

فرض تنظيم #داعش إقامة جبرية على أسر مقاتليه في #الشرقاط تجنباً لهروبهم مع اشتداد الحصار الذي تفرضه قوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي حول المنطقة، وفق وسائل إعلام عراقية محلية.

من جانبها، طلبت القوات العراقية من أهالي ناحية القيارة جنوب الموصل المغادرة فوراً إلى مكانين لتفادي أي أضرار، مؤكدة قرب اقتحام مركز الناحية لاستعادتها من يد التنظيم.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان وجهته إلى أهالي القيارة عبر إذاعة خاصة، إن القوات بانتظار أمر الاقتحام الذي بات وشيكا، مشيرة إلى أن على الأهالي المغادرة إلى قرية التينة والمجمع السكني للقاعدة.

وكان قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم عبدالله الجبوري، أكد أن القوات المشتركة تقف على بعد 500 متر من مركز ناحية القيارة، وأنها باتت تسيطر على معظم المواقع النفطية التي كان التنظيم يسرق النفط الخام منها.