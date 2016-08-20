هل تقود امرأة فصيلاً بالحشد الشعبي؟

ظهر على الساحة العراقية مؤخراً فصيل مسلح جديد ينتمي إلى ميليشيات #الحشد_الشعبي تقوده امرأة لا يتجاوز عمرها 40 عاماً بصلاحيات عسكرية كاملة.. إلا أن الجدل أثير حول مدى صلته الحقيقية بالحشد.

هذا الفصيل يطلق عليه #كتائب_مسلم_بن_عقيل وقد أعلن انضمامه إلى ما يسمى بـ #قوات_ثأر_الحسين . ويتمتع أفراده بدور ملحوظ على الأرض، خاصةً في المناطق التي تشهد معارك ضد تنظيم #داعش .

وينتشر أفراده بأسلحتهم ويحملون هويات تعريفية وكتبا رسمية في أعلاها شعار الحشد الشعبي، وذلك رغم نفي بعض قادة ميلشيا الحشد وجود مثل هكذا مجموعة ضمن صفوفهم.

يذكر أن الجهات العراقية الرسمية أغلقت خلال عام واحد أكثر من 100 مكتب في #بغداد وباقي محافظات #العراق يدعي أفرادها انتماءهم إلى الحشد الشعبي.