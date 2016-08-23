إدانة أممية لإعدام 36 شخصا في العراق

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن 36 أعدموا شنقا في العراق بتهم قتل جنود حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم وإنه يبدو أن الإعدامات كانت "بدافع الانتقام".

وقال التلفزيون الرسمي إن أحكام الإعدام نفذت يوم الأحد في سجن في جنوب #العراق. وأولئك الذين أعدموا يشتبه بأنهم متطرفون دينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي بعد أن أسرهم متطرفون من تنظيم داعش قبل عامين.

وقالت سيسيل بوييه المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للصحافيين في #جنيف "الأفراد الذين أعدموا دينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت إكراه".

وقالت المتحدثة إن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات #المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام.

وأضافت أن الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على "ضمان أن ترعى أي #محاكمة تجري فيما يتصل بالمذبحة الإجراءات القانونية المتبعة بدلا من أن تكون بدافع الانتقام. لكن لسوء الحظ هذه (الإعدامات) لم تكن كذلك."

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته أخيرا إن أحد الرجال الذين أعدموا أبلغ #باحثين بالمنظمة أن #المدعى عليهم تعرضوا للضرب للإدلاء باعترافات وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم #الثلاثاء إن "أسر المشتبه بهم قالت إن المحامين الذين وكلتهم للدفاع عن ذويهم لم يتمكنوا من مقابلة المدعى عليهم أو التحدث إليهم قبل الجلسات ولهذا فإنهم انسحبوا".

وأضافت المنظمة قائلة إنه وفقاً لهؤلاء الأقارب فإن "محامين عينتهم الدولة لاحقا لم يتحدثوا إلى موكليهم".