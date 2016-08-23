القوات العراقية المشتركة تدخل مركز القيارة جنوب الموصل

تحقق القوات العراقية المشتركة تقدماً سريعاً في معركة استعادة #القيارة جنوب #الموصل ، حيث اقتحمت مركزها بعد ساعات قليلة فقط على إعلان اطلاق المعركة، كما تمكنت من استعادة مصفاة القيارة النفطية.



وانطلقت العملية جنوباً من محورين، وفق ما أكدت مصادر عسكرية لـ"الحدث".

ويشارك في العملية جهاز مكافحة #الإرهاب ووحدات تابعة للجيش العراقي، فضلاً عن وحدات تابعة لقيادة عمليات #نينوى .

كما شددت القوات، الني تشارك في العملية، على أن أولوية الخطة العسكرية هي المحافظة على المدنيين الذين يستخدمهم تنظيم #داعش دروعاً بشرية.

وتتمتع ناحية القيارة بأهمية استراتيجية، إذ تخطط القوات إلى استخدامها كنقطة انطلاق لمعركة الموصل بعد السيطرة عليها.