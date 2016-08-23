داعش "يموّه" بالقنابل للفرار من الحويجة

قتل 6 أشخاص على الأقل الاثنين بانفجار قنبلة وضعها مسلحون من #داعش بينما كانوا يحاولون الفرار من منطقة #الحويجة في شمال #العراق ، وفقاً لمسؤولين أمنيين.

وحاول آلاف الأشخاص في الأسابيع الأخيرة الهرب من الحويجة ( 220 كلم إلى الشمال من بغداد) ومنطقتها الخاضعة لسيطرة المتطرفين.

وقال ضابط برتبة عقيد في قوات #البيشمركة إن "ستة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة". وتابع أن "الانفجار وقع بينما كانت عائلات تضم نساء وأطفالاً تحاول الهرب من مناطق جنوب غرب كركوك للوصول إلى مواقع البيشمركة".

ووضع المتطرفون العديد من القنابل في المنطقة لمنع حركة القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، كما يحاولون أيضا منع الناس من الفرار.

وقال عمار صباح المسؤول المحلي عن النازحين إن حوالى ثلاثة آلاف مدني فروا مؤخراً من الحويجة والمناطق المحيطة بها. وأشار إلى نقل 650 شخصاً ممن تمكنوا من الفرار إلى مخيمات في شرق #كركوك الأحد.

وتشدد القوات الكردية الخناق على الحويجة والقرى المجاورة التي يسيطر عليها عناصر داعش منذ حزيران/يونيو 2014.

