العبادي: قدرة داعش القتالية تدنت بعد مقتل المئات منهم

أعلن رئيس الحكومة العراقية، #حيدر_العبادي ، في كلمة له عقب اجتماع لأعضاء حكومته حول الاستعدادات لمعركة #الموصل، أن رئيس إقليم #كردستان_العراق ، #مسعود_بارزاني، أبلغه أن الأكراد ليسوا طامعين في محافظة #نينوى.

وأشار العبادي إلى أن "قدرة عصابات #داعش القتالية تدنت بعد مقتل المئات منهم في المعارك الأخيرة".

من جانبه، شدد بارزاني، قبل أيام، على ضرورة بحث وتوضيح وضع مدينة الموصل بدقة من النواحي كافة، واحترام إرادة أهالي محافظة نينوى وتطبيق القرار الذي يناسبهم حول مستقبلهم بعد انتهاء عملية تحرير المدينة.