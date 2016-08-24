العراق.. أردوغان والبرزاني يناقشان معركة "داعش"

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، استراتيجية قتال تنظيم "داعش" ومسلحي "حزب العمال الكردستاني" مع رئيس إقليم كردستان العراق الزائر مسعود البرزاني.

وقالت مصادر بمكتب الرئيس التركي إن أردوغان والبرزاني تطرقا أيضاً للخطوات الضرورية لإغلاق مدارس ومؤسسات في إقليم كردستان تابعة لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن محاولة إنقلاب فاشلة الشهر الماضي.

ويأتي الاجتماع في العاصمة التركية بينما تواجه تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي تهديدات متعددة من تنظيم "داعش" في الداخل وعبر الحدود مع سوريا وأيضاً من "حزب العمال الكردستاني" المحظور الذي توجد قواعده في جبال قنديل بشمال العراق.

كما يتزامن مع إقتراب القوات العراقية والكردية تدريجياً من الموصل المعقل الرئيسي لعناصر "داعش" في العراق. ويرى رئيس الوزراء حيدر العبادي أن سقوط المدينة سيعني الهزيمة الفعلية للجماعة الإرهابية في العراق.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً يقدم دعماً جوياً وبرياً للجيش العراقي في الحرب على "داعش" التي اجتاحت قواتها قبل عامين المحافظات الشمالية والغربية التي يشكل العرب السنة غالبية سكانها.

وذكرت مصادر أن البرزاني عبر عن دعمه لقيادة تركيا المنتخبة في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو والتي استولى فيها جنود على طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ودبابات للإطاحة بأردوغان والحكومة.