فتى انتحاري: داعش يدرب 50 طفلاً لشن هجمات انتحارية

كشف موقع "السومرية نيوز"، نقلاً عن مصدر أمني في محافظة #كركوك أن الفتى الانتحاري الذي تم اعتقاله مؤخراً قبل تفجير نفسه، اعترف بأن تنظيم #داعش درب نحو 50 طفلاً في معسكراته جنوب غربي كركوك و #الموصل لتنفيذ هجمات انتحارية في مناطق متفرقة من البلاد، مبيناً أن أعمار هؤلاء الأطفال تتراوح بين الثمانية والـ15 عاماً.

كما ذكر المصدر الأمني أن التنظيم لجأ إلى اتباع هذا الأسلوب في استخدام الأطفال لتضليل الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه بعد الاعترافات التي سحبت من الانتحاري، فقد تم تسجيل معلومات مهمة عن هؤلاء الأطفال الذين يسميهم التنظيم "أشبال الخلافة".