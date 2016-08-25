برلمان العراق يقيل وزير الدفاع ويقر قانون العفو بعد جدل

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي أن البرلمان وافق بأغلبية الأصوات على إقالة #وزير_الدفاع #خالد_العبيدي في تصويت جرى اليوم الخميس.

وأجرى البرلمان تصويتا على سحب الثقة من العبيدي بعد أن استجوب الوزير هذا الشهر في اتهامات تتعلق بالفساد.

وجرت عملية التصويت بشكل سري، حيث صوت خلالها مئة واثنان واربعون نائبا مع سحب الثقة مقابل مئة ونائبين ضدها. وجرى خلال الجلسة نفسها اقرار قانون العفو العام بعد جدل طويل. ويستفيد آلاف المعتقلين من هذا القانون وبخاصة المتورطين في قضايا اختلاس مالي مقابل رد هذه الأموال وفق ضوابط معينة.

في المقابل، اعتبر العبيدي (وهو وزير سني حليف لرئيس الوزراء الشيعي #حيدر_العبادي ) أن تصويت البرلمان لصالح إقالته يعد انتصارا لأرباب الفساد.