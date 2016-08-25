وزير خارجية العراق يلتقي نظيره السوري في بغداد

ذكرت قناة "'آفاق" العراقية أن وزير خارجية #العراق #إبراهيم_الجعفري التقى نظيره السوري #وليد_المعلم في مطار بغداد اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن المعلم يلبي دعوة وجهها له وزير الخارجية العراقي الجعفري، وسيلتقي المعلم بكل من رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإجراء مباحثات بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتجيء الزيارة المذكورة بعد أن دخلت تركيا شمال سوريا أمس الأربعاء في إطار عملية تهدف لطرد مقاتلي داعش من منطقة حدودية ومنع مقاتلي الفصائل الكردية المسلحة من السيطرة على المنطقة.

ودفعت #تركيا اليوم الخميس بأكثر من 20 دبابة إلى بلدة #جرابلس السورية بعد طرد داعش منها.