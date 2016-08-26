العراق.. داعش يعدم 48 مدنياً حاولوا النزوح

أفادت مصادر رسمية من كركوك في العراق لـ"العربية" بأن تنظيم داعش أعدم 48 مدنيا في حويجة كركوك.

وبحسب المصادر، حاول المدنيون الذين تم إعدامهم النزوح باتجاه القوات الأمنية، ليتجاوز بذلك عدد الذين أعدمهم داعش من المدنيين إلى أكثر من 250 مدنيا منذ اعتقال التنظيم لأكثر من ثلاثة آلاف مدني حاولوا الفرار، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعدم تنظيم داعش العشرات من أهالي الحويجة في العراق بتهمة حض السكان على النزوح.

وكان التنظيم قد اختطف نحو 3 آلاف مدني أثناء هروبهم من منطقة الحويجة باتجاه كركوك، وأعدم 12 منهم، وفق مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وذكر التقرير، الذي نقلته وكالة رويترز، أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقت تقارير عن أن تنظيم داعش أسر يوم الرابع من أغسطس الماضي نحو 3000 نازح من قرى في منطقة الحويجة في محافظة كركوك كانوا يحاولون الفرار إلى مدينة كركوك. ووردت أنباء عن مقتل 12 منهم في الأسر".

من جهته، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ما بين 100 و120 مقاتلاً من التنظيم أسروا آلاف المدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية لصد القوات العراقية، مشيراً إلى أن العشرات تم إعدامهم، فيما أحرق ستة منهم.

وحاول المئات من أهالي الحويجة الواقعة إلى الغرب من كركوك (240 كلم شمال بغداد) الهروب خلال الأيام الماضية من قبضة المتطرفين، في حين تنفذ القوات العراقية عمليات لاستعادة السيطرة على البلدة ومحيطها على امتداد نهر دجلة بهدف التقدم باتجاه مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى في شمال العراق.