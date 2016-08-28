العراق.. الصدر يحذر من مشاركة "الحشد" في الانتخابات

حذر زعيم التيار الصدري، #مقتدى_الصدر، من تحويل الحكومة القادمة إلى حكومة ميليشيات في حال مشاركة فصائل الحشد الشعبي في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان.

وأفاد بيان لمكتب الصدر بأن تصريحات الأخير جاءت رداً على معلومات حول تسجيل مفوضية الانتخابات كيانات تتضمن أسماء تشير إلى الحشد الشعبي، تمهيداً لدخولها في الانتخابية المقبلة.

وقال الصدر إن مثل هذه التسميات ستؤدي إلى زج المعركة ضد تنظيم #داعش في السياسة، ما يعني تشويه سمعة المعركة وتحوّل الحكومة إلى حكومة عسكرية أو ميليشياوية، وكسب أصوات الشعب بغير وجه حق.