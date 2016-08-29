حريق يدمر 70 خيمة للنازحين قرب كركوك.. ولا إصابات

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 70 خيمة دُمرت في حريق اليوم الاثنين بمخيم "يحياوه" للنازحين قرب مدينة كركوك بشمال العراق ولكن لم تقع إصابات.

وقالت كارولين جلوك، المتحدثة باسم المفوضية في بغداد، إن وزارة الهجرة والمهجرين "طلبت منا توفير خيام ومواد إغاثة أساسية إلى العائلات المعنية".

وتابعت: "سنرسل الخيام ومواد الإغاثة الأساسية دون تأخير. ينسق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع مجموعات أخرى لتوفير أي مساعدات أخرى لازمة".

وتقول الأمم المتحدة، إن الحرب ضد تنظيم داعش أرغمت 3.4 مليون شخص على النزوح عن منازلهم في أنحاء العراق.

وقالت المفوضية الأسبوع الماضي إن مئات الآلاف الآخرين قد يتركون منازلهم جراء هجوم الجيش لطرد داعش من الموصل، وهي أكبر مدينة ما زالت تحت سيطرة التنظيم في شمال العراق.

ويضم مخيم "يحياوه" نحو 500 عائلة نازحة ويديره المجلس الإقليمي.