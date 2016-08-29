ماذا يفعل الحوثيون في بغداد؟

التقى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الاثنين وفداً حوثياً وصل بغداد للحصول على الاعتراف بـ"المجلس السياسي الأعلى" باليمن.

وكانت مصادر برلمانية عراقية ذكرت أن وفداً من ميليشيات الحوثي، برئاسة محمد عبد السلام، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء لقاءات مع مسؤولين عراقيين، بينهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وأضافت تلك المصادر أن اللقاءات التي سيجريها الوفد الحوثي ستبدأ الاثنين بلقاء مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في مقر الوزارة، وذكرت مصادر مقربة من الوفد أنهم سيقومون بجولة تشمل عدداً من الدول سعياً للحصول على اعتراف بما سموه "المجلس السياسي الأعلى" في اليمن، المشكل بالمناصفة مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وكشفت المصادر أن الوفد سينتقل من بغداد إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومن ثم سينتقل إلى العاصمة الإيرانية طهران وهي المحطة الأهم خلال جولتهم دون تحديد المدة الزمنية لتلك الجولة.