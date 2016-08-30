وزير المالية العراقي: طريقة استجوابي غير مهنية

أكد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات لقناة "الحدث" الاثنين أنه يحترم الدستور وحق البرلمان في المساءلة والمراقبة إلا أنه انتقد سير طريقة إدارة الجلسات، واعتبرها "غير مهنية".

وقال زيباري: "لست متخوفا من استجوابي، ولكن لا أقبل التجاوزات، وسأحشد لهذه المعركة".

وأضاف: "التحالف الكردستاني والكتل السنية يعتبرون استجوابي استهدافا سياسيا"، مشيرا إلى "عواقب من جراء استدراج الوزراء إلى المساءلة".

وحول الاستعداد لمعركة الموصل، قال إنه "من المهم الاتفاق على الأطراف التي ستشارك فيها"، مؤكدا على أنه "ليس من حق أحد إقصاء الآخرين عن خوض تلك المعركة".

واستجوب البرلمان وزير المالية العراقي السبت عقب عراك بالأيدي نشب في أروقة الجلسة، وقرر البرلمان رفضه وعدم قناعته بإجابات الوزير عن الاستفسارات الموجهة إليه، وهو ما يفتح الباب أمام إجراء تصويت برلماني بسحب الثقة من الوزير.

وكان البرلمان قد صوت قبل أيام على سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على خلفية اتهامات بالفساد، غير أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قرر استمراره في منصبه.