تضارب حول الموصل.. هل لاحت فعلاً نهاية البغدادي؟

حوالي الشهرين مرا على إطلاق معركة تحرير الموصل (التي انطلقت في 17 أكتوبر)، ولا تزال القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي تتقدم ببطء دون أن تتمكن بعد من الدخول إلى مركز المدينة، على الرغم من الإنجازات التي حققتها في تطويق محيط الموصل.

وفي كل مرة تتحدث المراجع الرسمية العراقية عن قرب انتهاء المعركة، تصدر تصريحات دولية معاكسة.

فقبل يومين أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه يتوقع انتهاء المعركة قبل نهاية السنة الحالية، في حين أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، جون دوريان، الأربعاء أن العمليات العسكرية ضد التنظيم في العراق تسير وفقاً لما هو مطلوب، ملمحاً في الوقت عينه إلى إمكانية أن تمتد لأشهر بعد.

"قتل البغدادي مسألة وقت"

وفي ظل كل هذا التقدم الذي تحرزه القوات العراقية، تطرح التساؤلات حول مصير زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، التي أشارت تصريحات عراقية سابقة لا سيما من قبل "البيشمركة"، إلى أن العديد من المؤشرات تدل على أنه ما زال في الموصل.

وفي هذا السياق، أعلن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي خلال اجتماع لممثلي 68 دولة عضواً في التحالف الأربعاء، أن "جميع نواب زعيم تنظيم داعش قتلوا تقريباً، بمن فيهم مسؤول العمليات الخارجية ووزراء الحرب والمالية والدعاية". وشدد على أن "قتل البغدادي ما هو إلا مسألة وقت".



