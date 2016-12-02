الجبوري يحذر من "التفرد" بعد القضاء على داعش

حذر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، مما وصفه بـ "الاستقواء والتفرد والابتعاد عن مشاركة الجميع"، بعد القضاء على داعش.

وأوضح الجبوري، الجمعة، في المؤتمر الوطني العام لزعماء العشائر في العراق أن تفرد البعض أو استئثاره بالقرار قد يودي بالعراق إلى نفس الأسباب التي أدت إلى وجود الطائفية ونزعات التشرذم والإرهاب"، وفق تعبيره

إلى ذلك، أشاد الجبوري بدور العشائر في محاربتها الإرهاب، كما حثّ على بناء دولة مدنية مستقرة تحترم القانون وتعمل على تحقيق الأمن والخدمات للمواطن. ولفت في معرض حديثه إلى وجود تحديات كبيرة ستعقب مرحلة ما بعد داعش بعضها اجتماعي، يحتاج إلى عقد مصالحات والبعض الآخر فكري يحتاج لاستئصال التطرف والإرهاب.