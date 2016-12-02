العثور على معسكر داعشي يتسع لـ200 مقاتل في الموصل

في تطورات معركة الموصل، أعلنت قوات مكافحة الارهاب استكمال تمشيط حيي القادسية والزهور في الساحل الايسر للموصل فيما اكد العميد حيدر العبيدي معاون قائد العمليات الخاصة الاولى ان القوات عثرت على معسكر لتنظيم داعش يتسع لنحو 200 مقاتل في حي الزهور



وأضاف أن المعسكر هو عبارة عن مدرسة عسكرية يعرف باسم معسكر ابو سميه الانصاري يضم معدات عسكرية وصفوف دراسية والتنظيم استغل منازل للمسيحيين ليحولها الى معسكرات ومقرات.

فيما أكد قائد العمليات الخاصة الثانية اللواء الركن معن السعدي استعادة السيطرة على حي الاخاء الاولى والثانية وحي الكفاءات والقوات تقف على مشارف حي الاعلام شرق الموصل.

