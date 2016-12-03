العراق: التقارير حول قتلى القوات العراقية غير دقيقة

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن التقارير التي نشرها مكتب الأمم المتحدة ببغداد، والتي تحدثت عن مقتل 1959عنصرا من القوات العراقية الشهر الماضي.

وقال البيان إن هذه المعلومات غير دقيقة ومبالغ فيها، داعياً كافة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تقاريرها، وعدم نشر أخبار كاذبة ومفبركة قد تصب في صالح داعش.

وعرج البيان على عمليات إعادة النازحين للمناطق التي تمت استعادتها، موضحا أنها بدأت وفق خطط دقيقة وبمشاركة أممية من خلال مكتب منسقة الجهود الإنسانية في بغداد.

وكانت بعثةُ المنظمة الدولية، أصدرت قبل يومين بيانها الشهري الذي أورد أرقاماً عن حجم الخسائر البشرية، مشيراً إلى أن 1959 من عناصر القوات الأمنية قضوا الشهر الماضي وأصيب نحو 450 آخرين بجروح خلال المعارك الجارية في الموصل ومناطق محيطة.