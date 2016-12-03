الموصل.. داعش يستهدف المدنيين في حي القادسية شرقاً

أفادت مصادر أمنية لـ"العربية" بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في انفجار صهريج مفخخ، السبت، في حي القادسية المحرر حديثاً شرقي الموصل.

وأوضحت مصادر إعلامية أن انتحارياً يقود صهريجاً مفخخاً فجر نفسه صباحاً في حي القادسية الثانية شرقي الموصل، ما أسفر عن مقتل 24 مدنياً على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم نساء وأطفال. وأضافت المصادر أن التنظيم استهدف المدنيين من سكان ذلك الحي لتعاونهم مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وكانت القوات الأمنية أعلنت في 12 نوفمبر أنها اقتحمت حي القادسية الثانية بعد أن طهرت حي الزهراء من العبوات والمخلفات التي وضعها داعش لعرقلة تقدمها، في حين حاول تنظيم داعش تأخير تقدمها عبر زرع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

داعش يتسلل

إلى ذلك، أكد اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية في قوات جهاز مكافحة الإرهاب شرق الموصل، السبت، أن داعش يجبر المواطنين على ترك منازلهم ويقوم بتفخيخها مع استخدامه العجلات المفخخة لإعاقة تقدم القوات المشتركة.

كما أحبطت القوات العراقية محاولة تسلل لمسلحين من تنظيم "داعش" إلى منطقة على مشارف مدينة الموصل. وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى"، الفريق عبد الأمير يار الله، في بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، إن "قطعات اللواء 60 صدت محاولة تسلل لعصابات "داعش"، في الساحل الأيسر بالشرقاط، ودمرت عجلتين مفخختين وقتلت من كان فيهما".

كما أكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، أن قطعات الشرطة "أحبطت محاولة تسلل للدواعش شمال قرية العذبة باتجاه سيطرة العقرب على مشارف مدينة الموصل". وأضاف جودت أن "الشرطة الاتحادية مستمرة في عمليات الدعم الإنساني لمساعدة أهالي المناطق المحررة جنوب الموصل".



