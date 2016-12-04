العراق.. البنتاغون يدعو لبقاء القوات بعد هزيمة "داعش"

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، إن الجيش الأميركي وحلفاءه الدوليين يجب أن يبقوا في العراق حتى بعد هزيمة تنظيم "داعش".

كارتر أوضح أن واشنطن ودول التحالف الدولي يجب ألا تتوقف عن محاربة الإرهاب بعد الانتهاء من عملية الموصل، مؤكداً أن تنظيم "داعش" بات قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة.

وأضاف كارتر أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تنفذ لضمان القضاء على التنظيم المتطرف بشكل كامل، ومنع المقاتلين الأجانب من الفرار والانتقال إلى مكان آخر لتأسيس بؤرة إرهابية أخرى.

وشدد على ضرورة استمرار التحالف في تقديم المساعدة وتدريب القوات العراقية، إضافة إلى دعم الشرطة المحلية وحرس الحدود لتأمين المناطق التي استعيدت من قبضة "داعش".

ولم يحدد كارتر أي مدة زمنية لهذا التواجد العسكري، ولم يكشف عن عدد القوات التي ستستمر في البلاد.

هذا وأعلنت قيادة عمليات معركة الموصل استعادة 4 قرى في المحور الشمالي من المدينة، فيما أكد الجيش السيطرة على نصف مساحة الساحل الأيسر للموصل بوصولها إلى مشارف نهر الخوصر.