العراق.. داعش يدمر مباني جامعة الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي من مدينة الموصل بأن تنظيم "داعش" أقدم، خلال اليومين الماضيين، على تدمير مباني جامعة الموصل كافة.

وجاءت العملية بعد أن أكمل التنظيم، في اليومين الماضيين، انسحابه من مباني الجامعة، التي كان يتخذها مقاتلوه مقرات للسكن وتصنيع الأسلحة، ونقل جميع معداته إلى الجانب الأيمن الغربي من المدينة.

من جانبه، يسعى التحالف الدولي والقيادة العسكرية إلى تنفيذ خطط جديدة من شأنها حسم المعركة سريعاً ومساعدة القوات في المحورين الجنوبي والشمالي على التقدم صوب مركز الموصل، بينما تقترب قوات مكافحة الإرهاب من جسور المدينة بأقل من ثلاثة كيلومترات.