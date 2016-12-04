القوات العراقية تسيطر على نصف مساحة ساحل الموصل الأيسر

أكد معاون قائد العمليات الخاصة الأولى في قوات مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية بوصولها إلى نهر الخوصر الذي يقسم الساحل الأيسر إلى قسمين تكون قد سيطرت على نصف مساحة الساحل الأيسر للموصل، مؤكداً حرص القوات على سلامة المدنيين.

كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في جنوب الموصل إحباط قواتها محاولات تسلل لعناصر داعش شمال قرية العذبة باتجاه ما يعرف بـ" سيطرة العقرب".

وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت "العثور على المركز الإعلامي للدواعش في دور المشراق جنوب حمام العليل (جنوب الموصل) ويحتوي على أجهزة تصوير وأفلام ووثائق مهمة وإصدارات وعملات نقدية مختلفة".

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فيما أكد معاون قائد العمليات الخاصة الأولى في قوات مكافحة الإرهاب العميد الركن حيدر العبيدي، أن داعش فخخ الطائرات المسيرة لاستهداف القادة العسكريين ولكن القوات العراقية أحبطت هذه المحاولات، وتم العثور على معملين شرق الموصل لتصنيع الطائرات المسيرة.

فيما أشار العبيدي إلى أن القوات العراقية سيطرت على نصف القسم الأيسر من الساحل بوصولها إلى نهر الخوصر، مؤكداً حرص القوات على سلامة المدنيين الذي يحاول داعش استهدافهم بالسيارات المفخخة.

وفي شمال الموصل، قال بيان أصدرته خلية الإعلام الحربي بالجيش العراقي، إن الفرقة الـ16 مشاة تمكنت من السيطرة على 4 قرى: قرة تبة وكوري غريبان والدراويش وأبو جربوعه ضمن المحور الشمالي من مدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد عناصر تنظيم داعش خسائر في الأرواح والمعدات.