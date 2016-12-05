لأول مرة.. إف 16 عراقية تقصف داعش بالموصل ليلا

شنت طائرات من طراز اف 16 تابعة لسلاح الجو العراقي غارات ليلية لأول مرة على مواقع داعش في الموصل، وذلك بعد أن نصب الخبراء الأميركيون أجهزة الهبوط والإقلاع الليلي في قاعدة بلد الجوية. وعلى الأرض دمر داعش ما تبقى من أبنية في جامعة الموصل على الساحل الأيسر وانسحب منها أمام تقدم القوات العراقية المشتركة.

وكشف عسكريون عراقيون في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين انطلاق الطائرات للقصف مضيفين أن خبراء أميركيين نصبوا أجهزة ومعدات خاصة بالإقلاع والهبوط الليلي مؤخرا لتمكين الطائرات العراقية من تنفيذ مهمات أثناء الليل.

ميدانيا شن تنظيم داعش عدة هجمات على المناطق التي استعادتها القوات العراقية المشتركة من بينها هجوم على ميليشيات الحشد الشعبي في منطقة الحراريات بجبال مكحول بمحافظة صلاح الدين بحسب مصادر عسكرية عراقية، كما شن هجوما آخر على قرية عين الحصان قرب مطار تلعفر غرب الموصل.

التنظيم المتطرف فجّر ما تبقى من البنايات في جامعة الموصل في الساحل الأيسر، بعد أن كان يستخدمها كمساكن ومعامل لتجهيز المتفجرات، ومن ثم انسحب منها إلى الساحل الأيمن على الضفة الغربية لدجلة.

ورغم الهزائم الأخيرة التي لحقت بداعش إلا أنه استغل سوء الأحوال الجوية التي تعيق طلعات الطائرات ونفذ عددا من الهجمات معظمها بمفخخات، شملت هجمات على قوات مكافحة الإرهاب شرق الموصل والقوات المشتركة جنوبا وغربا، وبحسب مصدر أمني عراقي فإن قوات الجيش تنسحب أحيانا من بعض المواقع لتستعيدها مجددا وذلك تجنبا لوقوع خسائر بين المدنيين.