كركوك.. مسلحون يغتالون صحافياً "لأغراض سياسية"

قتل صحافي يشرف على إذاعة "باباكركر" المرتبطة بـ"شبكة الإعلام العراقي" الرسمية في هجوم مسلح الثلاثاء وسط مدينة كركوك، شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وإعلامية.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اغتالوا محمد ثابت العبيدي المشرف على إذاعة باباكركر ويعمل في شبكة الإعلام العراقية".

وأضاف أن "الهجوم وقع بعد مغادرة العبيدي مقر عمله ومروره بحي العروبة (وسط)".

وقال مسؤول في مرصد الحريات الصحافية إن "استهداف الزميل العبيدي ومقتله أقرب ما يكون لأغراض سياسية" .

والعبيدي (38 عاما) عضو مجلس نقابة الصحافيين في محافظة كركوك، يتولى الإشراف على إذاعة "باباكركر" التي تبث بعدة لغات عربي وكردي وتركماني.

وأكد مراسل قناة "العراقية" روجي أنور أحد العاملين في شبكة الإعلام العراقية في كركوك، "مقتل الزميل العبيدي"، وأوضح أن الضحية أب لثلاثة أطفال.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من العثور على جثة الصحافي الكردي شكري زين الدين مقتولا بالرصاص في أطراف محافظة دهوك في إقليم كردستان بعد اختفائه مدة 4 أيام.

وكان زين الدين يعمل في دهوك لدى محطة التلفزيون المحلية "كي ان ان" التابعة لحركة التغيير الكردية التي تعتبر من أبرز الأحزاب السياسية في المنطقة.

ويعتبر العراق بين الدول الأكثر خطورة في العالم للعمل الصحافي.