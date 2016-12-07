الحكيم من الأردن: نحن بالمرحلة الأخيرة لتحرير الموصل

قال رئيس التحالف الوطني العراقي، عمار الحكيم، إن هناك تحسنا وتطورا نوعيا في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال الانتصارات والتقدم الملموس بالمعركة.

وتابع الحكيم قوله لرئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، إن التنظيم الإرهابي كان يحتل 40% من العراق، و"اليوم نحن بالمرحلة الآخيرة لتحرير الموصل، مركز الخلافة المزعومة".

وبين الحكيم الذي يزور الأردن حاليا على رأس وفد سياسي وبرلماني، أن الأردن بلد مساند للعراق في محاربة الإرهاب، وهناك تنسيق وتعاون مع المملكة في هذا الإطار، وأن هناك محطات أساسية نتصدى بها معا لداعش.

وتأتي زيارة الحكيم والوفد المرافق له، بهدف بحث العلاقات الثنائية وموضوع التسوية العراقية لإنهاء الأزمات بين جميع المكونات العراقية الشيعية والسنية والكردية، وقال في هذا الصدد إن "الأردن أكثر تفهما لطبيعة النظام السياسي والديموغرافي للعراق".

وكان الحكيم التقى رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، قبيل لقائه برئيس مجلس الأعيان، حيث بحثا العلاقات الثنائية وآخر التطورات الراهنة على الساحة العراقية لاسيما الإرهاب.

ووفقا للمعلومات، فإن الحكيم توجه للقصر الملكي الأردني لمقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث سيناقشان الأوضاع في المنطقة بشكل عام، والتسوية السياسية لإنهاء الخلافات في العراق مع قرب انتهاء الحرب على داعش وتحرير الموصل".

ووصل الحكيم إلى العاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس الثلاثاء، على رأس وفد سياسي وبرلماني، يعقد خلالها عدة لقاءات مع مسؤولين أردنيين.