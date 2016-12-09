القوات الأمنية تسيطر على حي الزهور في الموصل

استعادت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حي الزهور، أكبر الأحياء السكنية شرقي الموصل، وفق مصادر عسكرية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية عراقية أن الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية عسكرية كبيرة أسفرت عن تحرير حي الزهور بالكامل، وأن القوات الآن على مشارف حيي النور والمشراق من المحور الجنوب الشرقي، وحي المثنى من المحور الشمالي للمدينة.

وفي شأن متصل، ذكرت مصادر محلية أن تنظيم "داعش" أخلى حيي "البعث" و"الوحدة" جنوب شرقي الموصل من سكانهما تحت تهديد السلاح، كما أجبر آلاف السكان على التوجه نحو الجسر العتيق وعبوره باتجاه الجانب الأيمن في المدينة.