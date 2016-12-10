العراق.. انتهاء المرحلة الأولى من معركة الموصل

أعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الغني الأسدي، انتهاء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في معركة استعادة محافظة نينوى ومركزها الموصل، بعد أكثر من 50 يوماً على انطلاقها.

كما ذكر الأسدي أن قواته سيطرت حتى الآن على 28 حياً في الجبهات الشرقية للموصل ومستمرة في تطهير باقي الأحياء، مؤكداً أنه لم يتبق إلا القليل لاستعادة الساحل الأيسر في المدينة بالكامل، بينما أفادت مصادر أمنية بأن قوات مكافحة الإرهاب اقتحمت حي التآميم وتخوض معارك شرسة لطرد مسلحي "داعش" منه.

ودارت معارك عنيفة في الجبهة الجنوبية للمدينة بين قوات الشرطة الاتحادية وعناصر التنظيم، قتل على إثرها نحو 20 متطرفاً، فضلاً عن تدمير خمس سيارات ملغمة، وفق بيان لقيادة الشرطة.

من جانبها، أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي تأمين الحدود العراقية السورية بالكامل بعد معارك عنيفة خاضتها ضد عناصر "داعش" في ناحية تل عبطة غربي الموصل.

وفرضت القوات الأمنية السيطرة في المحور الشمالي على أحياء النوافل ومسياك والعباسية بعد أن كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة، وفقاً لمصادر عسكرية.