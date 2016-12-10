علاوي: العراق لم يخطط لما بعد داعش

أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية، إياد علاوي، أنه لم يتم وضع خارطة طريق لمدينة الموصل لما بعد طرد المتطرفين.

وأشار علاوي إلى أن المعركة ستقود نحو طريقين، إما توحيد العراق أو تعقيد المشهد السياسي أكثر.

من جهتها، أفادت قيادة العمليات المشتركة باستعادة مكافحة الإرهاب 31 حياً في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، فيما تتقدم وحداتها في ثلاثة أحياء أخرى بعد معارك متقطعة ألحقت خلالها خسائر كبيرة في صفوف تنظيم "داعش".

وذكرت العمليات المشتركة أن جسور الموصل باتت تبعد عن قواتها أقل من كيلومترين، وأن طائرات التحالف تواصل تدمير تجمعات "داعش" في الأجزاء المتبقية شرق الموصل.