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عودة 350 نازحاً من الموصل إلى مناطقهم المحررة

المصدر: بغداد - سامر يوسف
أطفال نازحون من الموصل يخرجون من مدرسة في مخيم نزوحهم
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم السبت عن عودة 350 نازحاً إلى مناطقهم المحررة في ناحية النمرود والسلامية والمخلط والنعمانية والسيد حمد وحمام العليل والقيارة وكطبة، في الموصل.

وأشار بيان للهجرة إلى أن الوزارة خصصت حافلات لنقل العوائل العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية فضلا عن توزيع مساعدات غذائية لها.

أطفال نازحون من الموصل داخل مدرسة في مخيم نزوحهم أطفال نازحون من الموصل داخل مدرسة في مخيم نزوحهم

وأضاف البيان أن الأيام القادمة ستشهد "عودة أغلب الأسر النازحة" إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة.

من جهته، قال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله: "جهاز مكافحة الإرهاب يحرر أحياء القادسية الأولى والمرور في المحور الشرقي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات".

أطفال من الموصل في مخيم للنازحين أطفال من الموصل في مخيم للنازحين
مسن عراقي يقرأ القرآن قرب خيمة في مخيم لنازحي الموصل مسن عراقي يقرأ القرآن قرب خيمة في مخيم لنازحي الموصل

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