عودة 350 نازحاً من الموصل إلى مناطقهم المحررة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم السبت عن عودة 350 نازحاً إلى مناطقهم المحررة في ناحية النمرود والسلامية والمخلط والنعمانية والسيد حمد وحمام العليل والقيارة وكطبة، في الموصل.

وأشار بيان للهجرة إلى أن الوزارة خصصت حافلات لنقل العوائل العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية فضلا عن توزيع مساعدات غذائية لها.

وأضاف البيان أن الأيام القادمة ستشهد "عودة أغلب الأسر النازحة" إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة.

من جهته، قال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله: "جهاز مكافحة الإرهاب يحرر أحياء القادسية الأولى والمرور في المحور الشرقي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات".